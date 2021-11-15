看好內地電動車商機 「5年後最勁的不一定是Tesla」

另外，張國榮的兒子張家成近年亦已加入建滔，現為執行董事。

張國榮表示，自己在1993年已獲工總頒發「香港青年工業家獎」，建滔亦於當年上市，事隔28年後，建滔已由1993年產銷覆銅面板及印刷線路板為主，營業額1.8億元及盈利1.8億元，擴展至現時核心業務包括覆銅面板、印刷線路板、化工產品等，其中，覆銅面板業務更連續16年位居全球覆銅面板市場第一，現時市佔率達16%，去年建滔營業額435億元及盈利47億元，反映憑着本港工業固有基礎，國家改革開放政策機遇，加上本港金融市場、包括建滔股東及往來銀行的支持，發展工業大有可為。

建滔一條龍生產 減少依賴外國原材料

「1993年我們生產覆銅面板、印刷線路板，想購買銅箔、玻璃絲及玻璃布等原材料，外國企業只願意限量出售，為何建滔今日成功發展化工業務，建立垂直整合一條龍的生產線呢？便是當年被這樣迫出來的，因為外國企業不賣原材料給我們，我們便自己想辦法去做，走遍全世界所有國家同業廠房觀摩，看人家怎麼去做，然後自己一步一步去做銅箔、玻璃絲及玻璃布。我們做工業的，沒有什麼成功秘訣，最重要是有心做，而且亦要捱得，日日一早起身，日日一早返廠。有些人說『工業不出頭』，我不同意，認為工業全靠工人，一個『工』字、一個『人』字，便可頂天立地」。

向前望的話，張國榮相信，內地14億人口已提供基本的市場，未來國家會更積極發展新能源，帶來很多商機 ：「內地電動車市場肯定會增長至更龐大的規模，我告訴你，3至5年後最勁的不一定是Tesla，天下無難事，只要有心人，只要我們香港工業家努力，有排做呀！」

冀更多年輕人投身 造大造強本港工業

現時65歲的張國榮表示，期待更多本港年輕人投身工業，把本港工業造大造強，「我1993年取得青年工業家獎，至今28年，今日在同一個地方、在同一個舞台取得傑出工業家獎，轉眼自己也已老了，很高興有很多年輕的工業家，像我當年一樣努力。建滔每年做數百億元的生意，做工業，不是賣樓，需要逐件逐件產品造出來，並不是我們叻，只是堅持而己，也因為我們當年創業時夠窮，但今日繼承父業的年輕工業家便不同了，你們即使怎麼也不做，父親也會把大量財富給你們消費，在此情况下，你們仍然願意繼續投身工業，這是很難得的」。

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