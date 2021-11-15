惠理謝清海：內地藉科技創新 實現共富

今年是中國共產黨成立100周年，謝清海表示，中共在1921年成立時以代表農民及工人為主，隨着過去100年時間的演進，該黨亦採取靈活及務實方針發展，目前它的政策主要方向相信是在推動社會創造財富之餘，亦要重視社會穩定，令更多低下階層可以晉身中產階段，這也是近月市場熱烈討論的「共同富裕」國策。

謝清海表示，目前內地約有14億人口，當中包括3.4億中產階級，佔比約四分之一，亦等同美國整體人口，他認為，政府希望到2025年及2035年分別將中產階級人數提升至5億及7.5億，並且實現2035年GDP較2020年翻一番的目標：「未來中國財富分配將會是橄欖形，而非金字塔形」。

內地私人企業、包括逾4000萬間中小型企業現時貢獻全國稅收50%、GDP 60%、專利註冊70%及城市就業崗位逾80%，謝清海認為，政府的任何改革，也不會扼殺中國人的企業家精神，這是最基本的，也是他對內地經濟前景審慎樂觀的原因。

內房泡沫已現 調控冀軟着陸

由於教育、醫療及住房現時是導致內地居民生活成本高企的「三座大山」，而且科技公司反壟斷及數據安全問題亦十分重要，因此中央近月在這些領域收緊監管或調整政策，令相關上市公司股價近月曾明顯受壓，謝清海認為，就內地房地產市場而言，目前已經出現某些泡沫，不少城市亦已興建了過量的住宅，因此政府希望控制房地產投資，令樓市軟着陸屬十分正確，惟過程中要審慎處理，避免衝擊經濟。

「內地房地產及相關產業佔GDP比例高達20%至25%，市場看來已過熱，政府實在需要小心處理，由於隨着過去一段長時間內地住宅價格急升，太多居民儲蓄已錯誤配置至房地產，令不少城市興建過量住宅，已經出現某些泡沫。目前內地家庭逾80%擁有自住物業、逾40%更擁有第二套房，房地產佔家庭財富比例頗高，我們需要的是令樓市軟着陸，過度嚴厲調控會帶來社會及財務不穩定，這是不可接受的。雖然這樣，某些可以促進房地產市場健康發展的措施仍然會出台，例如政府現正考慮收緊內房預售新盤樓花的安排，這會改變內房的經營模式，也會令不少弱者退出市場」。

年產近千萬高等教育畢業生 屬科創生力軍

換言之，目前內地政府既要令房地產市場軟着陸，亦要實現GDP未來15年翻一番，同時更要令財富分配更平均，促進數以億計中產階級冒起，謝清海指出，很多人自然會問一個問題：「這真的可以做到嗎？」，他對此則審慎樂觀。

謝清海分析，內地目前推動經濟增長的最大動力，是今年料有910萬高等教育學生畢業，這比美國、德國、英國及日本的總和更多，而且明年及後年更會持續增加（見圖），由於內地高等教育畢業生不少修讀STEM（Science, Technology, Engineering, and Mathematics，即科學、技術、工程、數學）專業，相當部分亦屬熟練技工，具備如此龐大及年輕的人才，有助推動技術進步、科技創新，例如發展環保及新能源科技，這批年輕人在未來15年亦會因此陸續晉身中產階級。

冀中美關係改善 集中精力求發展

資金來源方面，謝清海稱，目前上海及深圳股市每日成交額排全球首兩位，反映內地居民對股市的熱情，料資本市場未來會繼續作為橋樑或平台，將居民儲蓄及企業投資連接起來。

謝清海總結，考慮到內地政府在1978年改革開放政策實施以來，從一窮二白發展至全球第二大經濟體，引領數億人脫離貧窮，有此良好往績支持，他對日後實現共同富裕仍然審慎樂觀，這亦意味很多中國人日後的生活水平將顯著改善。他認為，目前最大的風險是來自美國對中國的施壓，但他估計中國政府會設法與美國改善關係，而中國和美國作為全球最大的兩個碳排放國，上周達成協議發表聯合聲明，承諾將在未來10年攜手減緩全球變暖，中國承諾會減少甲烷排放（methane emissions），並在可行範圍盡快減少煤炭使用，便是兩國互惠共贏的好例子。

[封面故事]