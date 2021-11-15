支付整合平台Adyen：備戰購物日提早3個月推優惠

鄧啟俊表示，網購為市場發展大趨勢，疫情更加快推動相關進程，連帶電子支付工具使用率亦見提升。

就香港而言，鄧啟俊指出信用卡仍為主要的電子支付工具，而在早前政府電子消費券推出後，WeChat Pay、Alipay等新興電子錢包使用率隨之提升。

逾55歲消費者網購比例漸增

他續說，現時較常使用電子支付的年齡群組為10多歲至40多歲，但在「人人有手機」的年代，55歲以上消費者進行網購的比例亦日漸增多，並衍生更多「一鍵支付」、更方便的電子支付方式。

Adyen目前有約270種支付工具，包括最新引入的「先買後付（Buy Now Pay Later）」；鄧啟俊稱，疫情下不少消費者面臨失業，而「先買後付」正好為其解決短期經濟困境，故此類支付方式推出後備受市場重視；他續指，集團未來將繼續因應客戶需要，以引入新電子支付工具，亦不排除提供虛擬貨幣等支付方式。