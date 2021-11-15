研發工作大致完成 擬明年初建首項目

鄭家麟表示，公司的薄膜太陽能光伏玻璃的研發工作已大致完成，希望明年初能夠在香港完成一個項目，既可以示範它不會影響建築物的美感，也可掌握實際發電效能的數據。他強調，6人在中學時都曾經修讀藝術，對美學有一定的要求，有信心只要建立第一個示範項目，將會吸引到大量查詢。

6創辦人曾修藝術 對美學有一定的要求

早前的貿發局七合一展覽中，有私營企業、政府部門對薄膜太陽能光伏玻璃表示有興趣。不過，有私營企業擔心，若大規模安裝這種薄膜太陽能光伏玻璃，將需要取得屋宇署的批准，那可能會相當耗時和複雜。另外，鄭家麟表示，初期都是和內地的多家代工廠合作，中期是希望在累積盈利和引入新投資者之後，在香港自設一間面積3000至5000方呎的廠房。他們估計，連同機器設備，自設廠房的總投資需要3000萬元或以上。若改為購入二手機器，總投資可以降低至約1500萬元。

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