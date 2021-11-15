鄺翠玲：投資結合保費融資 成就多元目標

今次的主人翁Simon（48歲）個案有點相似，但他兒子正讀中三，仍有三年作最後準備。其實他已有約150萬元流動資產，勉強足夠供兒子海外升學，但之後所餘無幾，現詢問建議給林先生的「保費融資」對他是否適用。

他們現居物業10年前以400萬元購入，尚餘約150萬元的按揭餘額及15年的供款期，現估價已達1200萬元。Simon 希望了解物業在這個規劃內怎樣能增強效能。

他和太太月薪分別是5萬元和3萬元，每月除了供樓開支外，個人及家庭開支約3.5萬元，每月也要預留1萬元作交稅及應急儲備，粗略估計，每月盈餘約2.5萬元。

筆者有以下初步構思：

1. Simon比上回的林先生有更大的靈活性，因為時間上較充裕，時間就是投資理財的最佳拍檔；

2. Simon最多可加按至五成估價（600萬元），若貸款年息2.5厘、25年供款年期，月供為2.7萬元，即增加了近1.8萬元，筆者對此有點保留，但若減低加按額至四成估價（480萬元），月供額變成2.15萬，只增加1.25萬元，在他們的財政狀况來說也可接受，但可套現約330萬元作下一步計劃；

加按套現330萬 投資回報跑息差

3. 若實行加按，供款期將推遲至73歲才完結，在65歲退休時，按揭餘額約187萬元，建議Simon在退休前準備好這資金；

4. 這330萬元可分成幾份：由於每月供款多了1.25萬元，Simon可將一年的額外供數（15萬元）抽起備用，以減低供樓開支壓力；其次將250萬元作投資用途，假設平均年回報6%，那麼每年淨是回報已是每年的額外供樓開支，就算將這回報部分拿出來供樓，投資本金也可以不動用了（這是一個典型的跑息差策略），到了65歲時，還了187萬元給銀行後，尚餘63萬元的資產；至於餘下的65萬元，大可把40萬元投進保費融資方案，10年後料可賺取約8%的平均年回報，取回約76萬元；

5. 利用投資回報跑息差，令Simon 可繼續維持現盈餘額，若將其中$8,000投放在月供年金計劃內，為期十年，至65歲時戶口價值料升至143萬元，若70歲時開始提取年金。每月料可取得$13,500，直至終老，可以提供一個不錯的安全網。

整個部署內，可達成兒子海外升學的心願，也可維持一定的資產額傍身，更可以利用息差策略減低按揭壓力及間接成就了長期的年金收入，在退休前亦有足夠資金償還樓按餘額！一舉數得，是一個很划算的計劃。

計劃橫跨逾20年 留意變數多

保費融資和年金供款期都是設定10年期，讓Simon在58歲時檢視方案的效能、本身情况等，而且那時兒子已大學畢業，家庭財政狀况在結構上或已起了變化。當然，整個計劃橫跨超過20年，期間經濟周期、自己由盛年走入退休期，相信會有很多變數，請Simon多和理財顧問溝通跟進，定期檢視計劃成效及作出合適調整。

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]