留意紙黃金無息收 不受存款保障

【明報專訊】ETF以外亦有不少傳統的黃金投資方法，當中包括有黃金存摺（又稱「紙黃金」），投資者只需要在一般銀行開設黃金存摺存口，即可以最低買入單位「一錢」買入黃金。以恒生銀行，截至上周六的數據顯示，投資者買入一金衡錢為1735元，如賣出價格為1727元。紙黃金價格受金價影響，與一般存款比較，紙黃金沒有利息亦不受存款保障。