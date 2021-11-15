留意紙黃金無息收 不受存款保障
文章日期：2021年11月15日
【明報專訊】ETF以外亦有不少傳統的黃金投資方法，當中包括有黃金存摺（又稱「紙黃金」），投資者只需要在一般銀行開設黃金存摺存口，即可以最低買入單位「一錢」買入黃金。以恒生銀行，截至上周六的數據顯示，投資者買入一金衡錢為1735元，如賣出價格為1727元。紙黃金價格受金價影響，與一般存款比較，紙黃金沒有利息亦不受存款保障。
另又可以買入實物黃金，當中產品包括有生千足金條、九九九九金條及九九金條、財神金牌和鴻運金幣等。以恒生銀行，截至上周六的數據顯示，恒生千足金條（一金衡盎司） 的買入價為14730元、恒生千足金條 （一克）為474.3元、長方形財神金牌 （五克） 為2550元。優勢是可供選擇的實黃產品多，價錢由數百元至過萬元都有；缺點是會額外衍生保存費，而且買賣都會產生差價，整體雜費多於黃金存摺。
金礦股回報差異大
最後是金礦股，但就不太建議以股票形式投資黃金，因為有許多影響股價因素，如公司政策、外圍環境，因此金礦股漲跌幅比金價更大。當中，紫金礦業（2899）過去一個月股價跌2.17%，招金礦業 （1818）則升19.58%，可見回報極大差異。