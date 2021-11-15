梁振輝：通脹高企加息 料推升美元

其實過去我們已強調高波動的外幣可能會出現修正並走弱，但不代表看淡，投資者反而可以利用調整在更具吸引力的水平考慮入市。事實上，較預期強勁的美國就業和通脹數據成功推動美元指數突破阻力位95升至一年多的高位，歐元兌美元亦隨即跌破支持位1.1490。如果歐元兌美元未能反彈重上1.15以上，則下一個較強的支持位在1.1290。美元未來走勢可能會波動，但在美國公布下一次 11 月就業和通脹數據，以及12月中旬聯儲局的會議之前或許會保持向好的基調。在此期間，我們預計聯儲局官員將保持微妙的平衡，並反對市場有關激進的加息預期。美國國債孳息率或會偏高，但實際收益率應保持低位，有望繼續支持風險資產表現。這些發展應該同時有望支持高波動的貨幣，加元也有望受益於更為鷹派的央行。

候低吸澳元加元

澳元兌美元踏入11月持續受壓，但預期即使進一步走低，應該可以在0.7210至0.7275之間找到技術支持，並可能為投資者提供吸引的買入機會，因為只要氣氛改善，後市有力回升並重新測試0.7560阻力。不過，若最終不升反跌並失守0.7170將是一個警告信號，而進一步失守0.71，更可能會使短期走勢轉為看跌。另一方面，近期油價回落亦不利加元走勢，美元兌加元亦因而突破初步阻力位1.2520，但我們預計1.2590至1.2670的技術阻力區將可守穩，並組織美元下一輪跌勢測試1.2280及最終跌向1.20。不過，若美元持續反彈至1.2775以上，短期前景將轉為中性，並有可能測試在1.2950附近的2021年高位。

渣打香港財富管理投資策略主管

[梁振輝 匯市前瞻]