撰文 李凱茵

高葉律師行(Hugill & Ip Solicitors) 創始人兼合伙人葉煥信(Alfred Ip)表示，訂立遺囑不是有錢人的專利，也非只有龐大資產才需要動用遺囑分配，「遺囑的一大功用，其實是要減少後輩將來為你辦事的麻煩」。

遺產承辦問題多多 數千元可輕鬆解決

葉律師表示，在世者辦理遺產承辦時出現的問題個案多不勝數，例如先人過世後才發現有不止一次的婚姻紀錄、其他子女、未完成的離婚手續等等，導致繼承權出現變化，後人需花費大量時間、金錢及心力去處理無數繁瑣的手續。即使沒有不為人知的家庭紀錄，但上一代婚嫁只講求「三書六禮」，後人要得到法庭認可的證明也絕非易事。不過，這一切的麻煩，其實只需花費數千元、辦理一張合適的遺囑，即可輕鬆地把問題解決。

然而，要辦理合適而有效的遺囑，也有很多需要注意的地方，尤其是涉及處於不同國家的海外資產，例如香港人最喜歡的物業。

近年，港人在海外投資物業蔚然成風，除了要處理當地的稅務問題，也會牽涉複雜的遺產繼承法律問題。葉律師表示，海外資產的處理非常複雜，視乎不同國家，部分是要根據資產所在地的外國法律處理，部分是跟從逝者的居籍地法例處理，即如本身是香港居民，就會跟從香港的法例處理這些資產。

簡單例子，如港人在英國有物業，只要有遺囑，香港法庭發出的遺產承辦可在英國加簽，繼承資產的過程相對簡單；一旦沒有遺囑，就需要以當地的法律處理，跟從英國的沒有遺囑繼承規則去決定誰人有資格繼承遺產。同一件事如果發生在泰國，則完全另一回事。港人如在泰國持有物業，業主過世後，當地資產需根據當地法律去決定遺產分配。即使有遺囑，若遺囑不被泰國法律所承認，遺囑一樣會失效。

所以，葉律師建議如港人在外地擁有資產，就要視乎資產的所在地及種類，向專業人士尋求意見，了解香港遺囑在當地是否生效。「如果海外物業是打算善價而沽，是否要為其訂立遺囑就悉隨尊便。不過，若打算是長期持有收租，就應該做好遺產規劃。」

各國對遺囑要求不一 需留意當地法律

由於不同國家對遺囑有不同要求，香港訂立的遺囑未必能在其他國家實行，所以，葉律師指需要就資產的所在地的法律要求，去決定是否需要在當地另外訂立遺囑以符合所需。

在不同國家訂立遺囑自有不同要求，簡單如普通法和民法法系管轄區對遺囑的基本要求已經大有不同。「民法法系管轄區在遺囑上有一套做法，指定所有直系家屬，例如配偶、子女，都必須獲得一定份額的財產分配。如其中有人得不到分配，遺囑有機會不獲承認。」

留意勿讓新立遺囑撤銷舊遺囑

另外，葉律師亦叮囑在不同國家訂立遺囑時，必須小心不要讓新立的遺囑撤銷此前在其他國家訂立的遺囑。「起草遺囑內容時，第一句『我現在確認把之前訂立的遺囑予以撤銷』，而當中若不指明這句只限於當地的資產，那麼之前在其他地方訂立的所有遺囑，就會被一次過全部註銷。」葉律師指，這類因為小錯誤而引起大麻煩的個案不在少數。曾經有人在南非訂立一張新遺囑時錯誤地把其他遺囑註銷，最後只得南非的一張生效，可是南非的遺囑卻只處理當地的資產，變相其他資產不能根據原先的遺囑處理。

勿為節省律師費 為後人帶來莫大煩惱

葉律師表示，這類個案引申出訂立遺囑時的另一個要點，那就是必須透過專業人士全方位地作出檢視，不要貪一時之快，或為節省律師費造成的低技術錯誤，而為後人帶來莫大煩惱。

對於什麼時候應該訂立遺囑這個問題，葉律師指要視乎自己身邊是否有受養者。萬一離世，而受養者的生活會因為失去家庭支柱而變得徬徨無助，需要憑藉或依賴遺產才能維生。如身邊有這樣的受養者，就更應該要為他們訂立遺囑去簡化遺產申領過程，讓他們的生活得以盡快重回軌道。

訂遺囑非一勞永逸 需適時檢視

即使訂立了第一張遺囑，也不代表就此一勞永逸。葉律師表示，遺囑是要與時並進的，原因是資產會有增減，譬如當海外資產增加而導致有額外的稅務考慮，遺囑就要因應改變而重做。除此之外，遇上不同的人生階段，例如婚姻狀態轉變、生兒育女等，都要適時檢視遺囑內容有否需要更改。

[退休綢繆]