淡馬錫稱或停投資中資科企

待監管明朗化再作部署

Sipahimalani表示，淡馬錫或有待科網板塊的監管行動明朗化後，再作進一步資金部署。他重申，中國市場仍是淡馬錫的焦點，將繼續留意醫療科技、生物科技、電動車及可再生能源等高增長行業。雖然今次只是表明「暫緩加倉」而非沽貨決定，但已是淡馬錫對科網板塊相對吹淡風。

截至今年3月底止，中國仍是淡馬錫最大市場，佔其投資組合比例達27%，涉資近1028.7億新加坡元（約5909.77億港元）。旗下持倉不少處監管風眼，包括阿里巴巴 （9988）及系內的螞蟻集團、滴滴出行（美：DIDI）和騰訊（0700）等，其中單計在港上市的「ATM」及快手（1024），市值已或逾千億元。除科網板塊以外，淡馬錫亦持有不少中資醫藥股，投資包括三葉草生物（2197）、心瑋醫療（6609）及創勝集團（6628）等。

Sipahimalani認為，中央希望解決科網巨頭的壟斷問題，惟當局的執行方式過於粗糙，故對市場造成許多震盪。他續稱，現時投資者對企業要遵守的規則存疑，也未知企業將面臨的衝擊或影響，造成市場投資的困難之處。要數淡馬錫「損傷」最慘重的投資之一，莫過於是買入3300萬份滴滴ADR後，該公司旋即遭中國網信辦調查，滴滴股價一度腰斬。

中央連環展開反壟斷執法，Sipahimalani稱淡馬錫關注當局對「壟斷」的定義，以及對企業實施的限制。他相信內地科企難以消失，因為該批公司為市場創造出數百萬個職位，但認為其運作框架、監管規則等會面臨改變。受種種不明朗因素影響，投資者難以對科企進行估值，故「情願耐心等候（至市場明朗）」。