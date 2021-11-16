彭博：華為智能手機設計授國企避美制裁

冀採購遭禁買零件

另一名知情人士又透露，中國電訊設備製造商鼎橋通信技術還將以自己的品牌銷售部分採用華為設計的手機。由於談判仍在進行，合作伙伴關係可能隨時會發生變化。華為拒絕置評彭博社的查詢，PTAC和鼎橋均沒有回覆。

鼎橋通信賣華為設計手機

PTAC隸屬中國通用技術集團，後者是由中央政府直接控制的主要機械製造商和進口商。目前，PTAC旗下中郵通信設備公司已在其電子商務網站上銷售華為Nova系列手機。報道表示，該公司已與華為建立合作關係，可能將進一步提供基於華為設計的自有品牌裝置。鼎橋通信技術則成立於2005年，資產來自德國跨國公司西門子（SIEMENS AG）等公司，但是西門子公司於電郵中表示，已不再是這家合資企業的股東。