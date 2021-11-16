I.T網購平台EESE啟用 暫推出45品牌 主打自有品牌

明報記者 周綺琪

產品涵蓋服裝美妝糧食等

香港科技探索副主席兼行政總裁王維基早於8月中期業績會上透露，上述EESE平台當時已錄得數百個商戶加入。據EESE官網資料，現時只有45個品牌在平台上推出發售，當中包含AAPE、ITeSHOP、i.t、double-park、BAPE、izzue market等多個I.T自家品牌；其他合作品牌則有PUMA、RAZE、電子產品零售商Logitech等。

除了涵蓋一般服飾、美妝、糧食雜貨、電子電器等產品，EESE亦提供美容、餐廳、酒店等預約服務，合作伙伴暫見詩琳美容、20Beauty、英皇駿景酒店等。另有多個品牌顯示「快將推出」，包括瑞典著名戶外用品品牌Fjällräven；惟文化休閒、母嬰育兒、保險金融、Bazaar等商品類別則未見有合作品牌進駐。

就初步參看EESE網站，整體界面設計與HKTVmall類近，其中物流配送亦參考HKTVmall以會員分級制作免運，包括免費加入的銅級會籍，需消費滿600元方可免運費。不過，平台升級會員門檻則較HKTVmall高，包括銀級會籍要求顧客需單次消費滿5000元或累積5次消費；而金級會員則需單次消費滿2萬元或累積3次消費。

O2O自取點全為I.T旗下分店

值得留意的是，EESE O2O自取點全數均為I.T旗下品牌分店，並未見HKTVmall門市加入。