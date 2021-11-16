騰訊再減持恒騰套1.7億

連沽兩日累套現2.56億

恒騰的股價近期走弱，連同昨天已經連跌兩日，昨日單日跌0.58%，低見1.71元，成交股數則較前兩個交易日動輒超過2億股為少，只有1.59億股。

騰訊在11月11日及12日兩天減持恒騰的股數，則分別佔當天恒騰的股份總成交19.79%及23.17%。至於備受財務困難困擾的大股東恒大，昨日股價跌1.79%，低見2.73元。

恒騰本身主力從事流媒體、互聯網家居及材料、貸款融資及配件製造及銷售業務，但是6月底止剛過去的中期業績，因為需要就今年初收購Virtual Cinema Entertainment交易所發行的認股證，隨着公司股價上升，在會計上出現公允價值損失，因此出現帳面巨額虧損24.48億元人民幣，將過去5年的盈利全數抹掉。