耀才：投資者現「棄港股投美股」現象

今年下半年港股「一潭死水」

許繹彬稱近期掛牌新股幾乎都跌穿招股價，與去年「百花齊放」的市况相比，今年新股顯然失去氣勢，即使港交所將引入SPAC（特殊目的收購公司）上市制度，相信亦對港股幫助不大，又指若大市氣氛持續淡靜，港版SPAC更絕對無法與美國市場相提並論。他續稱，因新股市場較淡靜，集團上客量亦有所放慢。

據耀才調查報告顯示，六成八受訪散戶仍對新股市場感興趣，科技股、醫藥股及能源股成為IPO散戶熱門三大板塊，分別佔29.5%、9.6%及8.8%。至於近期跨境互聯網券商遭內媒點名涉監管問題，許繹彬透露，集團10月至11月的開戶量按月增加10%至20%，查詢股票轉倉的人數亦有七成增長，不過未知客戶是否由相關券商轉倉。