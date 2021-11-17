佳兆業證券疑資金不足延退款 稱因監管籲客戶周五前「清倉」 富途李華：純屬藉口

本地客同樣無法開戶

有自稱佳兆業證券客戶在網上表示，前晚已即時辦理退款手續，不過收到佳兆業證券的通知，指公司面臨大額提存款，因此美元及港元的提款需要延長退款處理時間。事實上，雖然佳兆業證券聲稱只是暫停使用內地身分證或護照客戶開戶，但本報昨日發現網站開戶欄目已無法連結，意味即使是本地客亦無法正常開戶。

至於與佳兆業屬同系公司的富昌金融，暫時仍未見有類似措施公布。對於今次佳兆業突然終止業務及迫令客戶「清倉」，證監會發言人回覆本報查詢時表示不就個別事件評論。

證監：不評論個別事件

李華在旗下手機App「富途牛牛」平台上回應事件，直指佳兆業證券是為自身業務轉換需要而找藉口，卻把責任推向監管，直指佳兆業應提出「是根據哪一項監管規定」。他續指，要分清楚輿論與法規之間的分別，內地今年以來反覆強調要加強金融領域的開放，認為當局沒必要「反其道而行」，並稱集團絕對不會作出類似行動，業務會如常運作。

業界：富途資金獨立「冇咁危殆」

有證券界人士亦認為，是次事件似乎更多是與佳兆業本身財務狀况有關，與互聯網券商監管關係實際不大，公司目的是想調動流動資金去「救亡」母公司。他又提到，富途本身是一家獨立券商，其資金來源不止股東騰訊（0700）一家，加上不涉及內地用作收緊內房融資的「三道紅線」政策，估計情况「冇咁危殆」。

一通集團創辦人兼行政總裁宓光輝表示，佳兆業證券規模遠比富途小，加上只是母公司旗下副業，因此可以迅速作出相關決定。

一通料原有客戶轉投其他中資證券行

他續指，富途仍靜待內地監管機構下一步行動，情况與恒大（3333）類似，惟他認為富途情况變數更大，因地產行業涉及民生，加上長遠而言金融安全會是當局監管大方向。他預料，佳兆業證券客戶會轉投其他中資證券行。

明報記者 葉翠