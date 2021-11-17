網易雲音樂傳重啟港上市籌78億 擬年底前掛牌

網易雲音樂曾於今年5月遞交上市申請，但8月突然宣布暫緩IPO，並解釋是基於對當前市場整體環境等綜合因素的考量。市場普遍認為，事件與當時中央對科網股連番實施監管措施，以及港股氣氛，令科網股遭大規模拋售有關。自今年夏季以來，內地一直盛傳，擁有大量用戶數據的公司如欲到境外上市，須獲得政府數據安全許可。據另一知情人士透露，網易雲音樂已與中國監管機構解決數據安全的問題。

已解決數據安全問題

網易雲音樂昨日同時公布截至9月底止首三季淨收入達51億元人民幣，單季第三季淨收入為35億元人民幣，今年上半年收入只有16億元人民幣。首三季毛利扭虧為盈，錄得1959萬元人民幣，去年同期毛虧錄得4.87億元人民幣，主要由於收入的大幅上升及控制內容授權費。季內，被視為是網易雲音樂最大的競爭對手騰訊音樂（美：TME）取消網絡音樂獨家版權。

丁磊冀版權價格將變得合理

網易首席執行官兼董事丁磊昨天在業績電話會上表示，網易在版權問題上，希望版權供應商能夠把中國變成和其他國家一樣，擁有公允的版權價格，並在國家的監管下，版權價格將變得合理。

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