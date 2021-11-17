偷步炒染藍 農夫山泉4日升兩成 中金料納京東網易 恒指漲322點6連升

明報記者 歐陽偉昉

中金表示，一旦京東和網易成功染藍，預期將佔恒指比重4.6%和3.7%，為潛在比重最大的候選股份，惟中金指出它們過去數次季檢未能染藍，或受行業代表性、上市地代表性及財務表現等非量化因素影響。

中金同時預計，百度（9888）、快手（1024）、嗶哩嗶哩（9626）、攜程（9961）、萬國數據（9698）有機會納入恒指。今年起恒指已改為按照7個行業組別挑選成分股，中金預期消費類的京東健康（6618）、思摩爾（6969）和農夫山泉，工業類的京東物流（2618）和醫藥類的翰森製藥（3692），均有機會獲納入。

葉尚志：乏新資金流入 再升動力不大

資金偷步炒起部分染藍熱門，農夫山泉昨升7.44%，收報48.35元，4個交易日累升19.82%，翰森製藥及快手均升逾2%。中金同時預計有4隻股份符合納入恒生綜合指數及港股通，包括昨日勁升13.46%的康諾亞（2162）。

第一上海首席策略師葉尚志認為，昨日港股成交不大，港股通連續4日淨流出，反映港股缺乏新資金流入，偷步炒起的股份如農夫山泉即使獲納入恒指，再推升的動力也不大。

恒指昨日早市輕微高開56點後擴大升幅，收市報25713點，升332點或1.27%，連升6日，為逾9個月以來最長，主板成交1310億元。國指升1.54%報9225點，科指升1.68%報6712點。港股通連續4日淨流出，昨日淨沽17.88億元。

港股通連續4日淨流出

澳門行政長官賀一誠預期，明年旅遊限制有望有序放開，旅遊業及整體經濟將逐步復蘇，博彩股昨日做好，金沙中國（1928）升5.97%，銀娛（0027）升5.1%。恒指企穩在20天線（25,432點）以上，葉尚志預期，近日港股氣氛好轉，恒指有空間繼續向上，但升至9月和10月時的高位26,200點水平，將有明顯的阻力。