金管局：1.6萬億元LIBOR合約要修訂

阮國恒：不擔心年底前未完成修改

據該局資料，明年1月1日起，所有英鎊、歐元、瑞士法郎和日圓設置，以及1星期與2個月美元LIBOR設置將不再提供報價。隔夜及1個月、3個月、6個月及12個月美元設置的最後發布日為2023年6月30日。

阮國恒表示，上述逾40萬億元合約風險承擔總值當中，4.3萬億元屬資產（見表）、1.2萬億元屬負債，34.9萬億元是衍生工具合約的名義總值；但並非所有合約需修訂，例如有關期限的LIBOR停止發布之前已到期合約、已設定備用條款的合約。

他透露，屬於銀行資產、且要今年底前作修訂的合約尚涉700至800張，大約面值1000億元，當中170多張屬個人客戶、小型企業客戶相關，涉款約10億元，大多是有抵押貸款，例如香港客戶海外買樓，承做英鎊LIBOR計價按揭。

涉700至800張 面值1000億

被問到若年底前要修改的合約終未完成，會否構成銀行營運風險或訴訟，阮指以現時進度並不太擔心，而銀行與客人需續商討，而這些金融合約都有仲裁條款，若最後未能就定價完成商討，可仲裁解決。