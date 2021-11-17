市傳4元私有化 雷蛇澄清計劃未確定

被指接觸私募基金 欲轉美上市

受消息帶動，雷蛇昨日中午股價曾升至3.1元，屬自今年2月22日、即逾半年以來最高；最終收升11.5%至2.82元，全日成交金額高達9.44億元。

路透社報道，雷蛇管理層認為集團估值被市場大幅低估；除了商討私有化，消息指管理層亦有與私募基金CVC Captial Partners接觸，認為香港市場的投資者重點關注中國內地的科技公司，因此雷蛇欲轉往美國上市。

不過，雷蛇收市後發出公告，澄清上述管理層與投資者無法肯定該洽談最終會導致各方就潛在交易的條款達成共識，潛在要約價格尚未確定，而管理層並未就是否進行潛在交易作出決定，亦未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議。

雷蛇上月底發公告透露，集團董事長、執行董事兼控股股東陳民亮，以及非執董兼主要股東Lim Kaling正與金融投資者洽談，以探討一項涉及公司的交易的可能性，其交易結構尚未確定，但可能導致，也可能不會導致就公司的股份作出全面要約。