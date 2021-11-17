巴郡連續4季淨減倉 上季再增持雪佛龍 沽清默克

巴郡上季減持了兩大信用卡支付機構VISA（美：V）及萬事達卡（美：MA）的持股，並繼續減持艾伯維製藥（AbbVie）（美：ABBV）及必治妥施貴寶製藥（Bristol-Myers Squibb）（美：BMY），另清倉了美國製藥公司默克（Merck）（美︰MRK），以及由默克分拆出來的女性健康公司Organon（美：OGN）。不過巴郡上季建倉生物製藥特許權益的主要投資者Royalty Pharma（美︰RPRX），讓其可在不承擔藥物開發風險的情况下，投資於生物科技。

入貨藥品特許權投資商

另外，巴郡又建倉地板產品零售商Floor & Decor（美︰FND）的股票，押注美國房地產市道持續向好，令消費者及企業的建材需求繼續增加。受惠於新冠疫情期間的住宅改建及翻新需求，Floor & Decor股價在2020年上漲八成後，今年以來再漲四成。

回購B類股593億 多過上兩季

根據彭博社統計，截至上季末，巴郡的股票持倉總值接近3110億美元（約2.4萬億港元），逾七成來自蘋果（美：AAPL）、美銀（美：BAC）、美國運通（美：AXP）及可口可樂（美：KO），倉位高度集中於少數幾家公司。與此同時，巴郡上季回購價值76億美元（約593億港元）的巴郡B類股，回購規模高於次季的60億美元和首季的66億美元。巴郡在2020年全年，回購規模達到破紀錄的274億美元。

靠SPAC大賺 PIF組合價值急升

此外，沙特公共投資基金（PIF）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，其第三季的美股持倉規模增加1.7倍，達到434.5億美元（約3389億港元）。由於PIF持有62.72%的電動車製造商Lucid（美：LCID）股份，後者在7月透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市而市值大增，令PIF的資產組合價值急升。Lucid目前市值達710億美元。根據該公司的最新數據，目前接獲的電動車訂單總值超過13億美元，並維持明年生產兩萬輛電動車的目標。

此外，PIF上季增持了阿里巴巴（9988）（美：BABA）、沃爾瑪（美：WMT）和社交媒體Pinterest（美：PINS）。

（綜合報道）

[國際金融]