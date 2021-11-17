德停北溪2號認證 俄天然氣輸歐受阻
文章日期：2021年11月17日
【明報專訊】德國能源監管機構表示，已暫停與俄羅斯合作的「北溪2號線」（Nord Stream 2）天然氣管道項目的認證程序。這意味相關管道暫未能通過波羅的海和德國，向歐洲提供天然氣，或限制歐洲今個冬天的天然氣供應。受此消息影響，英國12月交付的天然氣合約，價格上漲近10%至每熱能單位（therm）2.24鎊（約23.4港元），而歐洲天然氣基準價格上漲8%至每兆瓦時（Megawatt-hour）87.8歐元（約776港元），兩者價格均是接近一個月的高位。
監管機構：未在德設子公司 不符法規
德國監管機構稱，未能批准由俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）（俄：GAZP）牽頭的「北溪2號線」項目，是因為Gazprom旗下的管道營運商Nord Stream 2 AG，尚未按照歐盟法律在德國設立子公司，以滿足天然氣生產商與燃料運輸營運商需由不同實體經營的法律規定。
在必要資產和人力資源轉移到子公司前，認證程序將會暫停。當上述程序完成，德國可在法律規定的4個月期限的剩餘時間內繼續審查。相關期限原定於明年1月8日結束，暫停認證程序意味審查時間可能延長。牛津能源研究所（Oxford Institute of Energy Studies）高級研究員Katja Yafimava表示，若只有在認證完成才能接通管道，將對歐洲冬季的天然氣供求帶來負面影響。大宗商品交易巨頭Trafigura表示，如果今冬天氣嚴寒，歐洲地區可能輪流停電。