瑞士盈豐銀行甄俊傑：港股或明年首季才可破悶局

甄俊傑表示，未來主要有幾個投資主題，包括金融科技投資，當科技愈來愈進步會影響傳統金融行業，如人們由昔日前往銀行櫃位處理財務事宜，演變成自動櫃員機及至以手機銀行已可辦理大部分事宜，他相信未來科技發展會令生活持續改變，都是其中一個投資亮點。哪麼現時傳統銀行是否不再值得投資呢？

拓網銀財富管理 看好中資銀行股

甄俊傑續稱，「全球持續在低息環境接近10年，銀行主要賺取息差，如未來利息持續低走，銀行收入必然受壓，惟眼見不少銀行拓展網上金融及將分行改為財富管理業務，相信都會增加收入及改善業務。」在此情况下，他會選擇有西方運作模式銀行及中資銀行，因其滲透力強勁，財富管理規模較大，有能力迎接中國經濟增長帶來的好處。

他又提到，環境、社會及治理（ESG）以往只是一個概念，認受性不高而且企業要投入更多資源，以致成本上升卻沒有增加收入。惟早前多國領袖表示，未來要達到碳中和的目標，再加上新冠病毒疫情的出現，令ESG備受關注。此後，許多投資機會應運而生。由於中國今年初表明，會在2030年前爭取實現碳達峰及2060年前實現碳中和，現時國家要投入大量建設，因此相信未來會有更多投資機遇。

碳中和主要涉及能源行業，因此再生能源包括風力、核能、太陽能及光伏發電機裝組都可能受惠，他引述報道稱，要達到訂下的目標，核電及充電裝置數目要比現時增加7倍。因此有關行業將會成為未來投資亮點，「能源在工業的使用上，在選股時會注重企業使用煤炭比例，或企業現時會否改將煤炭鍋爐，改為天然氣鍋爐等。」

ESG企業營運成本料具優勢

他又謂，目前監管機構要求資產管理公司或上市公司披露ESG內容，對整體行業而言，已經是一大進步，故未來一些相對不注重環保的企業營運，其成本將上升；相反，注意ESG的企業可以較低成本發放綠色債券，在已發展國家同意力推減碳的情况下，預期綠色債券會受市場歡迎及需求上升。

另外，中國恒大（3333）事件導致中國房地產市場出現隱憂，令到港股跑輸外圍。事實上，房地產公司主要以房屋銷售賺錢，首先會透過高槓桿投地，再建屋賣樓，由於當中過程牽涉高槓桿及高負債，因此在發達國家中是非常危險的，倘若債務愈滾愈大，隱藏風險會愈高。過去一兩年，中國政府引入三條紅線，希望企業能自覺減低負債比率，回復至健康水平，無奈一些公司玩弄財技，沒有執行規矩，致投資者未能確實了解負債比率，他舉例，企業發一年債要申請批文，但有些企業卻發放364日債，帳目上就不用申報。此外，部分企業又有隱藏負債在附屬公司上等，因此實際債務情况難以估計，甄俊傑坦言，情况確實令人憂慮。

年初，內地政府已對不同行業如教育、互聯網服務行業收緊監管政策，如要求送貨公司改善員工福利等，他認為，是與共同富裕政策有關。時至今日，中國已成為全球第二大經濟體系，儘管現時中國已不再貧窮，但貧富差距問題嚴重，因此教育上必須整頓，達至公平學習。互聯網服務行業方面，一些企業過大或掌握太多資訊，無論是個人資訊、網絡安全都會造成負面影響，而反壟斷機制亦早在國外出現。一些企業過分壟斷，會令中小企缺少公平競爭的機會，國家發展至現時階段，不可只靠幾家獨大的企業招聘員工，所以才引入公平競爭，令中小企在公平環境下生存，從而增加招聘，國家經濟才可以持續增長。他表示，相信可藉着短期陣痛為市場帶來長期增長空間。至於反壟斷政策對互聯網服務行業的影響，要留意企業第三季業績才之能得知，在未發布業績前，宜先觀望。

對於明年是否調整年及房地產行業問題會否誘發金融危機，他表示中國金融體系仍然處長封閉環境，資金不能自由進出及設有限額，因此預計危機到一定程度會紓緩，相信至小6個月至9個月時間才能得以回復。另外，疫情下中港採取清零政策，人口流動不大，消費旅遊等行業未能全面恢復。如明年逐步通關，人流慢慢恢復，明年第一季經濟逐漸好轉，此前港股及中國股市都會在第四季反覆尋底。

考慮已進入中國市場外資保險股

投資策略上，不會買入有違綠色經濟的板塊如煤炭股，房地產亦不會沾手。另會考慮已經進入中國市場的外資保險，因這些企業的ESG多數已較成熟。資管企業同樣可看好，尤其是在內地有牌照，已可經營生意的公司，在中國未來更多人進入富裕階層的情况下，人們會有更多資金投資，可捕捉上升空間。

黃清瑤 明報記者

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