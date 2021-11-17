瑞士盈豐銀行甄俊傑：港股或明年首季才可破悶局
文章日期：2021年11月17日
【明報專訊】距離踏入2022年只有約一個半月的時間，港股近日走勢反覆，雖然過去數天，恒指由24,787點，回升至昨日（16日）的25,713點水平。瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管甄俊傑在接受本報專訪時表示，由於內地房地產問題，加上未通關以及限電情况，年底前中港股走勢都會反覆尋底，至明年第一季經濟好轉才有機會打破現時悶局。
甄俊傑表示，未來主要有幾個投資主題，包括金融科技投資，當科技愈來愈進步會影響傳統金融行業，如人們由昔日前往銀行櫃位處理財務事宜，演變成自動櫃員機及至以手機銀行已可辦理大部分事宜，他相信未來科技發展會令生活持續改變，都是其中一個投資亮點。哪麼現時傳統銀行是否不再值得投資呢？
拓網銀財富管理 看好中資銀行股
甄俊傑續稱，「全球持續在低息環境接近10年，銀行主要賺取息差，如未來利息持續低走，銀行收入必然受壓，惟眼見不少銀行拓展網上金融及將分行改為財富管理業務，相信都會增加收入及改善業務。」在此情况下，他會選擇有西方運作模式銀行及中資銀行，因其滲透力強勁，財富管理規模較大，有能力迎接中國經濟增長帶來的好處。
他又提到，環境、社會及治理（ESG）以往只是一個概念，認受性不高而且企業要投入更多資源，以致成本上升卻沒有增加收入。惟早前多國領袖表示，未來要達到碳中和的目標，再加上新冠病毒疫情的出現，令ESG備受關注。此後，許多投資機會應運而生。由於中國今年初表明，會在2030年前爭取實現碳達峰及2060年前實現碳中和，現時國家要投入大量建設，因此相信未來會有更多投資機遇。
碳中和主要涉及能源行業，因此再生能源包括風力、核能、太陽能及光伏發電機裝組都可能受惠，他引述報道稱，要達到訂下的目標，核電及充電裝置數目要比現時增加7倍。因此有關行業將會成為未來投資亮點，「能源在工業的使用上，在選股時會注重企業使用煤炭比例，或企業現時會否改將煤炭鍋爐，改為天然氣鍋爐等。」
ESG企業營運成本料具優勢
他又謂，目前監管機構要求資產管理公司或上市公司披露ESG內容，對整體行業而言，已經是一大進步，故未來一些相對不注重環保的企業營運，其成本將上升；相反，注意ESG的企業可以較低成本發放綠色債券，在已發展國家同意力推減碳的情况下，預期綠色債券會受市場歡迎及需求上升。
另外，中國恒大（3333）事件導致中國房地產市場出現隱憂，令到港股跑輸外圍。事實上，房地產公司主要以房屋銷售賺錢，首先會透過高槓桿投地，再建屋賣樓，由於當中過程牽涉高槓桿及高負債，因此在發達國家中是非常危險的，倘若債務愈滾愈大，隱藏風險會愈高。過去一兩年，中國政府引入三條紅線，希望企業能自覺減低負債比率，回復至健康水平，無奈一些公司玩弄財技，沒有執行規矩，致投資者未能確實了解負債比率，他舉例，企業發一年債要申請批文，但有些企業卻發放364日債，帳目上就不用申報。此外，部分企業又有隱藏負債在附屬公司上等，因此實際債務情况難以估計，甄俊傑坦言，情况確實令人憂慮。
年初，內地政府已對不同行業如教育、互聯網服務行業收緊監管政策，如要求送貨公司改善員工福利等，他認為，是與共同富裕政策有關。時至今日，中國已成為全球第二大經濟體系，儘管現時中國已不再貧窮，但貧富差距問題嚴重，因此教育上必須整頓，達至公平學習。互聯網服務行業方面，一些企業過大或掌握太多資訊，無論是個人資訊、網絡安全都會造成負面影響，而反壟斷機制亦早在國外出現。一些企業過分壟斷，會令中小企缺少公平競爭的機會，國家發展至現時階段，不可只靠幾家獨大的企業招聘員工，所以才引入公平競爭，令中小企在公平環境下生存，從而增加招聘，國家經濟才可以持續增長。他表示，相信可藉着短期陣痛為市場帶來長期增長空間。至於反壟斷政策對互聯網服務行業的影響，要留意企業第三季業績才之能得知，在未發布業績前，宜先觀望。
對於明年是否調整年及房地產行業問題會否誘發金融危機，他表示中國金融體系仍然處長封閉環境，資金不能自由進出及設有限額，因此預計危機到一定程度會紓緩，相信至小6個月至9個月時間才能得以回復。另外，疫情下中港採取清零政策，人口流動不大，消費旅遊等行業未能全面恢復。如明年逐步通關，人流慢慢恢復，明年第一季經濟逐漸好轉，此前港股及中國股市都會在第四季反覆尋底。
考慮已進入中國市場外資保險股
投資策略上，不會買入有違綠色經濟的板塊如煤炭股，房地產亦不會沾手。另會考慮已經進入中國市場的外資保險，因這些企業的ESG多數已較成熟。資管企業同樣可看好，尤其是在內地有牌照，已可經營生意的公司，在中國未來更多人進入富裕階層的情况下，人們會有更多資金投資，可捕捉上升空間。