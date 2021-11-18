匯豐料需求反彈快 重申「買入」內地三大航企

匯豐重申內地三大航空公司「買入」評級，其中國航（0753）目標價為6.3元，南航（1055）及東航（0670）目標價則分別為6.2元及4.54元。國航昨日微跌0.4%，收報5.68元；東航升0.7%，收報3.04元；南航無升跌，收報4.84元。

內地客運恢復至2019年逾七成

國航、東航及南航近日先後公布10月份營運數據，匯豐報告指出，三大航空公司客運量普遍有所改善，國內客運量已恢復至2019年水平的77％，乘客載運率達到69％，運力更已恢復到2019年水平的94％。

倘治療及疫苗接種進展佳 國際旅行重啟

匯豐稱「樂觀估計」，一旦內地疫情受控，本地旅遊需求將快速反彈。該行表示，近年每次內地疫情反彈，在受控後都出現需求急彈現象，例如9月份客運量就按月急升73%，反映每次小規模的疫情反彈，對實際旅遊需求影響有限。

該行表示，雖然三大航空公司上月國際客運情况仍然低迷，但相信因應全球在新冠疫情治療和疫苗接種率方面的進展，應該可以讓國際旅行更快重啟；而今次疫情亦可能有助內地航空公司將過剩運力從國內航線重新部署到國際市場，從而提高盈利能力。