內房ABS傳解凍 潤地獲批20億

此前已有報道，作為房企重要融資手段之一的產品，近期ABS有望重啟發行。相關報導引述知情人士透露，近期監管部門窗口指導交易所，明確指出優質房企最快本月可以開始重新遞交ABS發行申請，以用於「借新還舊」緩解兌付壓力。

自8月起已無新項目獲批通過

事實上，自今年第二季開始，內房ABS發行被收緊，自8月起已無新項目獲批通過。而上述的「海通華泰-海淀幸福里1期資產支持專項計畫」亦是自7月20日獲得上交所審核通過後，一直未有正式發行。知情人士又稱，在本月上旬銀行間市場交易商協會召開的部分房企代表座談會上，監管部門明確表示，對銀行間市場新備案優質地產債項目，將取消此前關於償還不超過對應存量債務融資工具85%規定。目前尚不清楚符合條件的房企具體名單。證監會、銀行間交易商協會、上交所均不予置評。