B站上季蝕26.7億破紀錄 美跌逾7% 廣告收入研發開支齊倍增

明報記者 陳麗歡

B站季內毛利按年升33.8%至10.18億元，由於開支成本大增，毛利率按年跌4個百分點至19.6%。上季營業成本按年大增七成，達41.88億元，收入分成成本按年大升83%至21.58億元，B站於業績公告指出，主要由於應用程序、品牌的渠道及營銷開支增加，以及季內移動遊戲的宣傳開支，和銷售及營銷人員增加所致。季內研發開支，按年升97%至7.88億元。

增值服務取代移動遊戲成核心業務

去年同期作為核心收入業務的移動遊戲，上季收入按年升9.1%至13.92億元，但總收入佔比僅26.7%，按年大跌12.8個百分點。增值服務則成為上季的核心業務，收入佔比達36.6%，收入按年升94.9%至19.09億元。廣告收入則成為季內表現最為突出的業務，收入按年倍升至11.72億元。

B站董事長兼首席執行官陳睿於業績記者會上表示，廣告收入已連續10個季度錄得收入增長，季內受惠廣告場景擴張、廣告視頻化等因素，在目前已打通用戶多場景應用，如手機應用程式、 平板電腦、TV大屏、TV全場景覆蓋，同時開拓直播動態、視頻場景，預期第四季和明年廣告收入效率提升亦將是重點。

集團上季月均活躍用戶數（MAU）按年升35%達2.67億戶， 日均活躍用戶數（DAU）按年升35%至7210萬戶。平均每月付費用戶按年升59%至2390萬戶。陳睿又表示，用戶增長受惠暑期獲客旺季，每月付費用戶增長率高於月均活躍用戶增長率，更顯示B站的定位向高質量發展。陳睿表示，有信心2023年度能達到4億月活躍用戶的目標。