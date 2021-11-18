長期投資公允值虧損 百度上季蝕166億

百度昨天績前微升0.5%，報169.7元。公布業績後，百度美股（美：BIDU）昨晚早段較港股跌1%。收入按業務劃分，來自百度核心收入按年增加15.4%至246.61億元，來自愛奇藝（美：IQ）的收入則按年增加5.6%至75.89億元。

經調整EBITDA按年急挫逾三成

經調整EBITDA按年急挫34.3%至59.62億元，稍遜市場預期的62.1億元。愛奇藝昨晚早段亦跌逾6%。

繼今年次季受快手（1024）股價潛水拖累而出現虧損，百度上季再因189億元的長期投資公允價值虧損，拖累集團表現。百度亦披露財務預測，預計今年末季收入為310億元至340億元，相當於增長2%至12%；市場預期中值為327.2億元。上述收入預測，相當於核心業務按年增長5%至16%。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏在電話會議上表示，受內地先後整頓各個市場影響，拖累集團上季廣告業務增長速度放緩，更預計情况將延續到今季、甚至明年。在AI雲業務方面，李彥宏指鑑於監管環境的變化，愈來愈多客戶擬選擇私有雲或混合雲，強調百度智能雲可協助企業在客戶服務上提質增效。