彭博：中央擬欽點阿里接手紫光業務

料最快12月達成交易

據報，由於阿里財力雄厚，預計兩間公司合併之後，在雲計算和半導體業務上有潛在協同效應；加上該公司同時獲得浙江國資背景的資金支持，故中央政府傾向選擇由其接手。消息表示，談判仍在進行，最終交易細節、時間表等都存在變數。

除了阿里以外，傳有7間公司參與競投，入圍戰略投資的公司包括北京智路與建廣資產組成的公司、無錫產業發展集團、北京電子控股等。紫光集團隸屬於中國清華大學，因激進擴張而負債千億元，最終發生債務違約。

集團於數年前曾以220億美元（約1716億港元）成立「長江存儲科技」，意圖在存儲晶片領域上與美國交鋒。

不過內媒則引述紫光集團旗下紫光股份（深：000938）表示，暫未收到集團通知，更指此前便有類似傳言。今年7月，有報道指阿里正考慮併購紫光股份的46.45%股權，售價最多料達77億美元（約600.6億港元）。