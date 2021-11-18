Rivian上市5天市值升至1.2萬億 超越股東福特近1倍 成全球第三大車廠

投資者一直期待下一個特斯拉出現。儘管Rivian與Lucid才剛開始交付，收入微不足道，市值卻超越多家傳統大型車廠（見表），突顯市場對電動車製造商的投資興趣。市場人士形容，特斯拉、Rivian與Lucid已成為美國電動車三巨頭。分析認為，部分散戶近期沽出特斯拉股票後，換馬Rivian及Lucid，帶動它們市值急升。特斯拉股價早段連續第2天回升，Rivian早段創新高後回吐，Lucid早段股價微跌。

分析：散戶沽Tesla 換馬Rivian及Lucid

OANDA高級市場分析師摩亞（Edward Moya）表示，Rivian成了本月備受追捧的電動車股，因為投資者不知道馬斯克的沽貨行動是否完成。馬斯克本月6日在Twitter發起民調，詢問網民是否支持他沽出一成特斯拉持股，獲逾半數參與民調的網民支持。自11月8日以來，馬斯克累計沽出約816萬股特斯拉，總值88億美元（約686億港元），大約出售了接近5%的持股。特斯拉的股價自11月5日以來跌逾一成。

部分市場人士預期，Rivian未來的潛在回報將超越特斯拉。特斯拉目前的市盈率為340倍，相比下，計算特斯拉在內的尖牙股指數（NYSE FANG+ Index） ，市盈率約為43倍。獲亞馬遜（美：AMZN）和福特支持的Rivian，上周上市集資近120億美元，是今年以來規模最大的IPO。該公司最近開始交付電動小貨車R1T，並計劃在12月推出R1S多用途車（SUV），預計到2023年底主要廠房的年產量增至15萬輛。相比下，市值跑輸Rivian的福士，每年交付約1000萬輛汽車，年收入約2500億歐元（約1.9萬億港元）。

Rivian形容其自家電動車是「電動探險車」，售價由7萬美元左右起。不過隨着定價由4萬美元起的福特Lightning F-150等電動小貨車也準備在明年上市，令外界關注到Rivian產品需求。Lightning行銷美國數十年，其電動版毋須額外宣傳已名聲在外。同時，通用汽車也計劃明年推出電動車Silverado，令電動車市場競爭趨激烈。

Lucid：目前訂單總值逾13億美元

至於被喻為電動車界法拉利（Ferrari）的Lucid，其亞利桑那州廠房上月底開始交付。該公司本周透露，目前接獲的電動車訂單總值超過13億美元，而Lucid Air豪華電動車的需求「相當可觀」。Lucid行政總裁羅林森（Peter Rawlinson）稱，計劃將美國廠房產能提高至每年接近40萬輛，並預計2025年中國及中東設廠。

（綜合報道）

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