英上月通脹10年高 料12月中加息
文章日期：2021年11月18日
【明報專訊】英國通脹創10年新高，10月消費者物價指數（CPI）按年升4.2%，升幅遠高於9月的3.1%，是2011年11月以來最大升幅，較英倫銀行的2%通脹目標高出超過1倍，增加了英倫銀行加息的壓力。分析師傾向預期英倫銀行將在12月中加息，成為首個上調利率的主要經濟體。英鎊兌美元昨升0.36%，逼近1.35。
核心CPI升3.4%超預期
由於天然氣價格上漲，家庭能源費用增加，導致英國10月通脹急升。二手車和汽油價格上漲，而餐飲及酒店費用上升也推高整體通脹。剔除波動較大的能源及食品價格的核心CPI，由9月的2.9%升至3.4%，升幅高於預期。英倫銀行預計，由於能源價格高企和消費者的需求強勁，惟供應鏈緊張，通脹率將在11月升至4.5%，並在明年4月升至約5%的峰值。
其他主要經濟體近期通脹也急升。歐元區10月CPI按年升4.1%，升幅是13年來最大。美國10月CPI按年升6.2%，創逾30年高位。歐洲央行警告，更持久的高通脹情景，可能會讓金融狀况在不適當的時間收緊，從而拖累經濟復蘇。
歐洲央行的金融穩定評估報告表示，今年歐元區經濟從新冠疫情反彈，降低金融系統短期風險，但也導致較長期的風險累積。房地產和金融市場價格日益上漲，非銀行機構的風險資產和借貸增加，將對歐元區的穩定構成威脅。