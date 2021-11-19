阿里季績遜預期 下調收入指引 料中國消費續疲軟 ADR較港跌10%

明報記者 陳麗歡

阿里宣布調整截至2022年3月底財政年度的總收入指引，按年增長為20%至23%。集團原估計本財年總收入會超越9300億元，即按年增長30%。集團首席財務官武衛表示，預計未來幾季中國消費續疲軟，以現時最新的指引來換算，下半年收入增長大約在逾10%的水平，主要為商業及當中核心商業部分受到宏觀經濟情况影響所致。她續稱，集團的增長不止在電商分部，還有雲計算、全球及跨境商途、菜鳥及本地生活服務，這些板塊的增長比例持續提升，帶來更多貢獻。

阿里主席兼首席執行官張勇表示，阿里作為國內最大的消費主體，是顯示國內消費大局的表現。張勇又稱，對於集中受哪一樣影響較多則很難量化，現時整個電商市場佔國內整體銷售約20％至25％，但各類產品的滲透率都有「高低不一」的表現，顯示社會上在數字化轉型上仍具增長空間。

上季商務策略投資達190億人幣

上季阿里淨利潤按年跌81％至53.67億元，遜預期的240億元。經調整EBITDA按年跌27％至348.4億元。經調整EBITDA利潤率17％，按年跌14個百分點。阿里解釋，季內經調整EBITDA下跌，因集團主動增加投入關鍵策略領域及支持商家舉措，投資領域包括淘特、本地生活服務、社區商業及Lazada等平台，投資額按年增近兩倍至190億元。

一直以電商作為核心收入的阿里巴巴，上季商業業務收入按年升30.74％至1711.7億元，但經營利潤跌17.08％，連續兩個季度錄得跌幅（見圖）。阿里表示，面對不確定宏觀環境，以及日趨激烈市場競爭，集團在國內消費者業務的規模增速上也受到了影響。

「雙11」GMV按年僅升8.5％

截至9月月底止季度，實物商品交易總額GMV（商品成交總額）按年增速跌至單位數。主要由於服飾和日用品品類增速放緩。另一方面，消費電子與家居行業本季度的增速仍然保持穩定。至於早前剛過去的「雙11」GMV為5403億，按年升幅只有8.5％。