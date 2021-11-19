阿里雲收入首破200億 經營虧損大減逾六成

稱雲業務仍處增長早期階段

阿里主席兼首席執行官張勇表示，阿里雲和菜鳥網絡構成的企業數字化及服務板塊展現出「亮眼動力」，目前雲業務仍處於增長的早期階段，因此目前重點是加強適當的基礎設施。

張勇又稱，雲計算一直致力投放資源落自研技術和產品，來加強阿里在市場的領導地位。阿里在早前雲棲大會上，公布自主研發處理器「倚天710」，具備大規模遠程直接數據存取的「第四代神龍架構」，進一步提升雲計算服務的性能。至於阿里雲發佈全新操作系統「龍蜥」並宣布開源，並計劃為「龍蜥」系統投入20億元的專項資金。

對於《個人信息保護法》的推出， 張勇表示，集團做了充足和必要的準備工作，為實行作準備，該法例由11月1日生效，初步評估不會對阿里的業務帶來實際影響，目前該法例實施的時間尚短，需要更多時間進行評估。