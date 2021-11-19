匯控CEO︰沒計劃訪港 不希望危及中港通關

集團首9月盈利65%來自亞洲

祈耀年接受彭博電視訪問時稱，香港業務韌性極強，今年集團首9月的盈利，有65%來自亞洲，當中許多是香港業務貢獻，集團在香港能留住良好人才，且有繼續招聘。他提到未來3至5年會於亞洲投資60億美元，其中35億美元用以建立亞洲財富管理業務，認為在香港、中國內地、新加坡及印度都有財富機會，集團收購新加坡安盛的過程正進行，他亦審視未來數個月於亞洲3至4個類似的收購機會。

另外，祈耀年對通脹情况感到擔憂，因為隨着供應鏈復蘇，產生新問題，他指供應鏈正重新定位，部分原因是地緣政治，部分原因是政府就復原力的考慮，油價將在相當長一段時間內維持高企。他形容控制通脹是一門藝術，環球央行於未來數周或數個月內，需小心判斷及行動，要在經濟復蘇及確保物價不會失控之間取得平衡。他認為，央行會通過縮減量化寬鬆和逐步提高利率以達到效果，相信各國會在不同時間採取行動。

不認為世界可與中國脫鈎

被問到中國國家主席習近平與美國總統拜登近日進行視像會議，會否為該行的策略帶來改變，祈耀年認為，兩大國舉行會議是好事，透過對話能解決分歧。他重申，中國數十年以來都是世上大型製造業經濟體，將來亦會是巨型的消費市場，不認為世界可與中國脫鈎，他亦不希望出現脫鈎。他相信國際間就科技、政治方面的觀點出現分歧，但認為世界和亞洲之間，以及中美之間有一定程度的聯繫是很重要。