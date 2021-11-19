中通快遞第3季淨利潤跌5%

集團創始人兼首席執行官賴梅松在業績公告中表示，集團保持着20.8%的領先市場份額，相信隨着內地當局作出宏觀調控，相信行業競爭會回歸理性，快遞價格有望在明年趨於平穩。賴續指出，本季資本開支總計26億元（人民幣，下同），投資周期已屆尾聲，未來兩年隨着利潤顯著增長和強勁現金產出，集團將恢復自由現金流狀况。

下調全年包裹目標 介乎222億至227億件

他又在投資者會議上表示，集團正嘗試由核心的快遞業務，轉為發展綜合物流，包括零擔貨運、倉儲服務等。集團昨日公布截至9月底止第三季業績，收入較去年同期增長11.3%至73.9億元，淨利潤減少5.2%至11.5億元，調整後EBITDA增長17.4%至19.7億元。集團第三季包裹量按年增23.3%至57億件，但下調今年全年包裹目標，預計將介乎222億至227億件，按年增長30.6%至33.5%，此前預計全年包裹增長可達35%至40%。

集團收入按業務劃分，核心快遞服務按年升14.4%，因包裹量同比增長23.3%，以及由包裹重量下降及常規增量補貼所導致的單票價格下降7.2%的綜合影響；貨運代理服務減28.3%，主要由於全球疫情後跨境電商需求和定價逐漸常態化。