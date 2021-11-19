Prada業績重返疫情前 零售收益較2019年升18%
文章日期：2021年11月19日
【明報專訊】意大利著名時尚奢侈品牌Prada（1913）業績重返疫情前水平，集團昨日公布今年第三季度業績，零售收益較2019年同期升18%，今年首9個月零售收益更遠較2019年水平為好。集團昨日表示，今年第三季不同關鍵指標錄得進一步的改善，當中包括強勁的現金流及經營資金淨額都有所改善，今季迄今銷售走勢持續強勁，集團宣布股息派發政策恢復到疫情大流行前的水平。
宣布股息派發政策恢復到疫情前
Prada表示，上季零售收益增長以美洲地區升幅最高，期內增長達86%，其次為中東市場升51%，另外，亞太區亦錄28%增幅。線上銷售方面，季內相關銷售額較2019年同期升逾四倍。集團又稱，整體毛利率自第三季度起穩定維持於76%以上。
美洲增長最快 達86%
統計今年首九個月，以不同品牌分類，Prada品牌收益淨額按年增52%至19.18億歐元，相比2019年同期收益淨額18.44億歐元，增長約4%；集團旗下另一品牌Miu Miu收益淨額按年升32%至2.79億歐元，惟品牌表現仍遜疫前，2019年同期收益淨額為3.21億歐元。