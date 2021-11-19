港府發售30億美元及歐元綠債

是次綠色債券發行共有3期，分別有美元計價的10年期綠色債券發行金額，為10億美元；及歐元計價的5年期及20年期綠色債券，分別為12.5億歐元及5億歐元。當中20年期為迄今亞洲地區最長發行年期的政府類歐元綠色債券，亦是港府首次發行歐元債券。

港府首次發行歐元債券

上述綠債於11月17日定價，10年期美元債券的收益率為1.855%，5年期歐元債券為0.019%，20年期歐元債券為1.059%。政府指出，儘管近期市場波動，環球投資者對這批綠色債券反應不俗：10年期美元債券吸引逾29億美元認購金額，即超購1.9倍；而5年期及20年期歐元債券共吸引逾22億歐元認購金額，即超購25%。

是次發行吸引不同類別的傳統和綠色投資者。美元綠色債券當中72% 分配予亞洲的投資者，28%予歐洲的投資者。按投資者類別計，63%分配予銀行、16%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及21%予中央銀行、主權基金及國際組織。歐元綠色債券27% 分配予亞洲的投資者，73%予歐洲的投資者。

而按投資者類別計，則25%分配予銀行、56%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及19%予中央銀行、主權基金及國際組織等。