詹培忠持股涉案期間 已降至披露門檻以下

女被告披露持股兩周內沽清

自詹培忠父子於2008年10月斥資1.6億元入主亞洲資源6年以來，前後配售5次、供股1次及發行兩次可換股票據共集資14.78億元，詹培忠持股愈攤愈薄，並在2013年7月下旬大手減持股權套現2783.91萬元，持股降至5%披露門檻以下，自此未見他再申報持股。

在案中被指已與詹氏父子達成秘密「買殼」協議、並向詹培忠付款2.1億元、控制亞洲資源70%至75%的馬鐘鴻，從未見任何披露。反之替馬鐘鴻工作的王蓓麗，則在涉案2013年10月下旬期間首度披露持1.2億股亞洲資源，相當於該股當時股本的44.44%，持股比例後來遭攤薄，並在短短兩周全數脫手並套現5100萬元。

亞洲資源在2013年11月完成配售涉案的5.335億元可換股票據後，吳蓮娜申報持股16.67%並成為大股東。事隔多年亞洲資源幾度易手，現大股東兼主席李玉國持股29.8%。

亞洲資源：現任主要股東與涉案人無關

該集團昨晚發公告指出，現任主要股東與涉案人無關，亦沒有參與被指控的不當行為，但會密切監察事件。