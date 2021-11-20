港交所准不合規WVR雙重上市 元旦生效

非自願海外除牌 3年獲豁免守上市規則

所有修訂將於明年1月1日生效。根據諮詢總結，修訂後所有上市公司將採用同一套核心股東保障水平，為所有投資者提供同等的保障；放寬非WVR內地公司作第二上市的規定，此前市值要求至少100億港元；不合規的WVR或VIE公司可直接雙重主要上市，此前須先由第二上市，再申請作雙重上市；若是非自願從海外交易所除牌，3年內獲豁免符合適用的上市規則條文，如年度審閱、金額上限。

港交所容許不合規的WVR或VIE公司直接雙重上市，投資基金公會行政總裁黃王慈明坦言，是次諮詢總結反映港交所的取態側重於市場發展多於監管，指港交所除了是監管機構外亦是一家上市公司，擁有雙重身分為「根本性問題」，直言無法解決。她表示，規定將削弱投資者保障，無論是機構投資者還是散戶都需要花更多時間於風險管理上。

基金公會：取態側重市場發展多於監管

至於港交所指若WVR架構極端不符合規範，將保留拒絕權利，並提出其中一個例子為普通股完全沒有投票權，黃王慈明表示，保留拒絕權利有多大作用尚待商榷，實際情况存在不確定性，又指港交所舉出「太極端」的例子，無法反映實際上會在甚麼情形下行使該權利，亦無法明瞭港交所衡量時的邏輯。

不合規WVR作雙重主要上市的修訂獲58%人士支持，19%反對，23%不反對或無表態。其中有回應人士指出，「一股一票」原則是公平保障所有股東權利的基礎，WVR架構違反了這個基本企業管治原則，追根究柢本來就不該接受發行人循「兩步式」途徑上市。

港交所解釋，已考慮到需要兼顧保留最重要的股東保障標準，同時又需維持香港在全球市場的競爭力，要在兩者之間取得平衡。此外，即使公司有獲豁免，投資者作決定時亦可掌握充足資料評估所涉風險。

港交所上市主管陳翊庭表示，全新框架將為所有計劃在香港上市的新一代企業提供便利，有助香港有序且高效地處理打算以第二上市回流亞洲的申請。