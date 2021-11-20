恒大汽車兩周兩配股 再配售集資27億

碧服曾挫近17% 收市險守配股價

另外，碧桂園服務（6098）周四晚公布以每股僅53.35元籌資約80億港元，較前收市價58.95元折讓高達9.5%，事件導致碧服昨開市即急挫近16.7%，低見49.1元，收市則在配股價之上，跌8.91%，報53.7元，全日成交額多達49.53億元。集團亦召開投資者會議就配股解畫，據銀河聯昌報告引述碧桂園服務首席財務官黃鵬，原計劃早一點以約每股65元的較高價格籌集資金，但過去幾周同業進行數次配股後，導致市場情緒轉差而錯失機會。

碧服：同業頻配股 致失較高價集資時機

而是次配售獲得3倍認購，而傳統長倉基金僅佔配售股份的10至20%。在投資者會議上，集團表示潛在目標包括一些投資組合規模較大，亦即價值數十億元人民幣或已提交A1申請表的待上市物管公司，但集團表明不太可能以超過10倍市盈率或1.2 倍市銷率的估值做併購，亦將不再向潛在目標投資少數股權。未來碧服將會重點關注商業物業管理和商業運營服務領域，除了處於擴張軌道的增值服務和城市服務。

是次配股後，碧服仍有超過100億元人民幣的淨現金，有能力以自有現金資源全額償還於2022年6月到期、規模約50億港元的可換股債券。

昨日內房股股價回勇，融創（1918）及龍光（3380）均升逾8%，富力（2777）、奧園（3883）及華潤置地（1109）升逾6%，碧桂園（2007）及恒大（3333）升逾5%。