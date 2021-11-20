阿里急挫逾一成 失守140元

美股盤前未止跌

阿里巴巴美股在盤前仍未止跌，截至晚上9時跌1.24%，較港股收市低0.83%。瑞信發表報告，指出阿里巴巴股價已反映了不少負面影響，不過阿里核心業務繼續面臨挑戰，新業務還在投資階段，純利還未止跌回穩，市場將持續下調純利預期，令股價仍然繼續受壓。瑞信將阿里巴巴目標價由186元降至176元，雖然維持「跑贏大市」評級，但認為短期內帶動估值修復的催化劑有限。

同日公布業績的京東（9618）利潤跌幅小過市場的預期，帶動昨日股價急彈9.1%，收報352.4元。嗶哩嗶哩（9626）周三公布的業績差過預期，並且擬發行14億美元可換股票據，其美股於周四再重挫17.17%，不過昨日於開市前停牌，晚上公布下周一恢復交易。

本月底前將有快手（1024）和美團（3690）公布季度業績，快手昨跌2.18%，美團則跌1.61%。

受阿里和美團拖累，恒指早市低開385點，失守兩萬五見24,934點，不過午後內房回升，市場氣氛改善，恒指收窄跌幅險守兩萬五，全日跌269點或1.07%，收報25,049點，跌穿50天線（25,172點），主板成交1365億元。

通海證券：股價反應過度

國指收報8970點，跌0.72%，科指收報6457點，跌0.26%。港股通淨流入12.93億元，配股的碧桂園服務（6098）獲9.65億元淨買入，不過騰訊（0700）被淨沽5.9億元，昨跌0.16%。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，昨日阿里巴巴的股價反應過度，及後股價應可穩，但缺乏大幅反彈動力。本季多隻科技股業績差於預期引發下跌，阮子曦預期小米（1810）和美團在下周公布的業績不會太差，認為恒指進入上落市格局，在二萬五的上下500點波動。