內地新能源車滲透率 王傳福：明年底逾35％

指700萬輛電動車因缺芯未能生產

王傳福續稱，內地新能源車滲透率由今年初的5%至6%，增至上月約20%，可見新能源汽車取代傳燃油車已為大勢所趨。他預計，今年內地新能源汽車銷售或將突破330萬輛，明年底相關滲透率料超過35%；直至2030年，內地新能源汽車滲透率有望升至70%，其中本地汽車品牌市場佔比可達至60%。

乘聯會昨日發表報告，指儘管10月份芯片供應有所改善，但相對市場需求仍有較大缺口，終端市場處於結構性缺貨狀態。至於上月狹義乘用車零售按年下降14%至171.4萬輛，符合預期；其中新能源車佔約31.7萬輛，按年彈升1.38倍，市場滲透率達18.5%。

展望11月份，受制於芯片供應仍然短缺，加上多地新冠肺炎疫情反覆、限制當地消費力釋放的情况下，主要廠商首兩周日均乘用銷售累計按年下跌32%，而第三周則逐步改善，預計按年跌幅收窄至11%。該機構初步推算，本月狹義乘用車銷售料約186萬輛。