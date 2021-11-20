美可靠汽車排名Tesla尾二 凌志膺冠 日系連續兩年佔首三名

市場憂慮歐洲疫情惡化拖慢經濟復蘇，歐洲股市偏軟，美股三大指數早段個別發展。道指早段跌逾200點，銀行、航空、能源及其他對經濟狀况敏感的板塊下滑。部分歐洲國家收緊防疫措施，「宅經濟」股早段向上，以科技股為主的納指早段升0.5%。

市場恐歐洲的防疫舉措影響原油需求，加上憂慮部分主要經濟體可能釋出戰略儲備，國際油價下滑。布蘭特期油跌穿每桶80美元，紐約期油在每桶76美元徘徊。資金避險，債價向上，美國10年期國債孳息率跌至1.52厘。美匯指數高見96.24。歐洲央行行長拉加德昨重申，明年不大可能滿足到加息條件。歐元兌美元跌0.7%，跌破1.13。為提振經濟，日本內閣昨批准新一輪財政刺激計劃，支出規模達55.7萬億日圓（約3.8萬億港元）創新高。

憂疫情影響 歐美股弱油價跌

《消費者報告》對逾3萬名車主在2000至2021年出廠的汽車進行調查，涵蓋28家汽車製造商及144款已出廠的車型，並利用這些數據預測2022年出廠的車型可靠度。以電池驅動的電動車在今年榜單的佔比，較以往任何年份高，惟它們的可靠度評級差異很大，反觀油電混合動力車則是整體最可靠的汽車類型。特斯拉的Model X運動型多用途汽車和奧迪（Audi）的e-tron電動車，在電動車領域的可靠性排名包尾，而起亞（Kia）（韓：000270）的Niro EV排名遠高於平均可靠水平。日產（Nissan）（日：7201）的Leaf 及福特野馬Mach-E的評分，則高於平均可靠水平。

分析：電動車添加不必要高科技噱頭

《消費者報告》汽車測試高級主管費舍爾（Jake Fisher）表示，全電動車的可靠度沒理由及不上傳統內燃機汽車，問題並非電動傳動系統不行，而是電動車添加太多不必要的高科技噱頭。雖然車主對特斯拉的滿意度很高，但引入更多軟件、硬件和功能，會增加複雜性，並損害可靠性。

費舍爾稱，Model Y車主普遍報告的問題，包括傳感器有缺陷須更換、熱泵問題、空調問題、車身面板未對齊及車尾箱漏水。車主還匯報了價格較高的Model S和Model X鷹翼門SUV的硬件問題。

此外，《華爾街日報》報道，由於供應鏈緊張，福特（美：F）和通用汽車（美：GM）尋求進軍半導體行業。福特宣布與格芯（GlobalFoundries）達成一項開發晶片的戰略協議，最終可能使它們在美國聯合生產。通用汽車則表示，正與高通（美：QCOM）等半導體巨頭建立聯繫，並已達成協議，共同開發及生產晶片。

（綜合報道）

[國際金融]