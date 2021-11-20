Apple Car或2025年提前推出

目標打造全自動駕駛電動車

發展全自動駕駛技術，一直是汽車業界的難題。消息人士透露，過去幾年，蘋果的汽車團隊同時探索兩條路徑，除了研究一套專注於轉向和加速的有限度自動駕駛系統，又致力開發毋須人手操作的全自動駕駛系統。在Apple Watch軟件負責人林奇（Kevin Lynch）執掌Apple Car項目後，研究團隊聚焦於全自動駕駛系統的開發。

據稱，被蘋果內部稱為「泰坦計劃」（Project Titan）的電動車開發項目，自2014年開始以來，經歷多次發展策略轉變及領導換人。今年9月，前負責人菲爾德（Doug Field）跳槽福特（美：F）後，蘋果選擇了並非來自汽車行業的林奇接任。消息稱，蘋果的Silicon團隊已幾乎完成Apple Car的晶片設計，是蘋果在自動駕駛系統方面的關鍵里程，若一切進展順利將進入道路測試階段。不過

Apple Car推出的時機存在不確定性。消息稱，要實現2025年推出新車的目標，取決於完成自動駕駛系統的能力。

（綜合報道）

[國際金融]