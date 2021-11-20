動視暴雪員工要求CEO下台 SONY微軟加入施壓
文章日期：2021年11月20日
【明報專訊】《華爾街日報》早前報道，美國著名遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）（美：ATVI） 的行政總裁科蒂克（Bobby Kotick）涉嫌向公司董事會隱瞞公司內有懷疑強姦行為，令遊戲業界震驚。事件揭發後，動視暴雪董事會發聲明繼續支持科蒂克。逾千名動視暴雪員工及承包商則聯署請願，要求撤換科蒂克。這宗醜聞觸發動視暴雪兩大客戶SONY（日：6758）及微軟（美：MSFT）加入施壓。
涉隱瞞公司性侵行為
微軟遊戲業務負責人斯潘塞（Phil Spencer）表示，微軟將評估與動視暴雪的關係。斯潘塞稱，他個人「非常重視為Xbox所有員工創造愉快包容的環境」。SONY的PlayStation遊戲業務負責人瑞安（Jim Ryan）發員工信表示，已詢問動視暴雪準備如何應對《華爾街日報》的報道。SONY是動視暴雪去年的最大客戶，微軟則是第四大客戶，兩者對動視暴雪收入的貢獻，分別為17%和11%。《華爾街日報》報道，科蒂克於2018年7月收到一封由律師發出的電郵，內容指其代表動視暴雪旗下工作室Sledgehammer Games的一名前僱員，指控公司縱容一名男主管在2016年和17年強姦她。女事主表示，曾向Sledgehammer人力資源部門和其他主管舉報，但不得要領。