美聯儲副主席籲加快縮表壓通脹 利率期貨反映明年中加息機率達77%

明報記者 歐陽偉昉

聯儲局在本月初的議息會議公布， 自本月開始每月削減買債150億美元，預定在明年年中完結每月1200億美元的買債計劃。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）在上周五表示，通脹急升下，當局或需要加快削減資產購買規模，將利率從零息水平上調。他傾向在明年加快縮表的速度，讓聯儲局有更大的彈性在有需要時去加息。不過，有其他聯儲局官員傾向維持現有計劃，里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）早前表示會保持耐性，以幾個月的時間來進行評估削減買債的速度。

2年期國債收益率抽升至0.513厘

聯儲局官員評論，上周五帶動與政策利率關係較大的2年期國債收益率，從日內的低位抽升0.07厘，至0.513厘。高盛定息收入資產管理聯席首席投資官Ashish Shah認為，聯儲局會給予自己更多彈性，以應對高通脹等經濟數據，當局決策愈來愈依賴數據，將增加政策的不明朗性。

雖然短息收益率上升，不過近期歐洲新冠疫情回升，德國或跟隨奧地利採取封鎖措施，資金避險進入債市，帶動10年期國債收益率跌2.39%。近期向好的科技股延續強勢，納指首次升越16,000點收市，收報16,057點，上升0.4%（見圖），重磅股蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）破頂，近日受惠元宇宙和電動車概念的 Nvidia（美：NVDA）更升4.14%。

市場憂大國釋出儲備 油價跌拖累油股

不過，歐洲收緊防疫措施引起市場擔心經濟復蘇放緩，令能源、金融和消費股下跌，拖累標指跌0.14%，報4697點；道指跌0.75%，報35,601點。市場亦擔心大國釋出原油儲備，紓緩近月急升油價，紐約期油上周五跌穿80美元，收報75.68美元，跌3.48%，標普500能源股指數ETF（美：XLE）跌3.9%，國際級石油股股價普遍跌2%至4%（見表）。旅遊相關股因疫情反覆下挫，皇家加勒比郵輪（美：RCL）跌2.98%，Airbnb（美：ABNB）跌3.87%，波音（美：BA）則重挫5.77%。