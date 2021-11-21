港股ADR指數跌穿25000點

盈富沽空額連升4日至逾39億

現貨月恒指夜期低水，明年12月到期的遠期恒指期貨，上周五收市報24,332點，大低水718點，情况為近年罕見。盈富基金（2800）沽空額連升4日，到周五高見39.29億元，佔大市沽空比率更連升3日。

金融股在美股時段亦走弱，奧地利因新冠疫情回升再次封城，帶動資金流向債市而拉低國債收益率，上周五英國10年期債息下跌至0.892厘，美國10年期國債收益率亦跌至1.551厘，匯控（0005）ADR折合報45.34港元，較港股低收1.54%。

不過，業績好過預期的京東（9618）美股則續升3.92%，折合報357.4港元，較港股高收1.42%。上周五停牌的嗶哩嗶哩（9626）公布發行可轉換優先票據後，港股將於周一復牌，上周五ADR無升跌，折合報525.09港元，仍較港股上周四低收16.65%。反映科技中概股為主的納斯達克金龍中國指數，上周五升幅收窄至0.11%。

分析：阿里港股已反映業績

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，中概股受美國國會的美中經濟和安全審議委員會建議，考慮禁止投資在美上市中概股影響偏弱，不過阿里巴巴在港股已經反映業績的影響。

他認為，環球投資市場氣氛不錯，及後港股走勢會較分化，如阿里巴巴表現較差，同時京東股價走強。此外，他對金融股看法亦較保守。