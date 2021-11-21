倚巒洋房2.4億易手 實呎逾10萬

市場消息稱，過去較少成交的倚巒，錄得今年第二宗成交，最新易手的倚巒前排雙號洋房，享全維港景致，原業主在今年初起以3億元放售，因應市况而數度調低叫價，至本月初調低至2.8億元。近期獲買家垂青，雙方議價後以2.4億元易手，成交價較最初叫價低6000萬元或20%，折合呎價10.05萬元。原業主2007年1月透過公司名義以1.01億元購入，是次沽貨帳面大賺1.39億元，物業期內升值約1.38倍。

翻查顯示，屋苑對上一宗成交，是在今年6月一幢實用面積3581方呎的雙號房，以約4.7億元「賣殼」售出、折合實呎13.1萬元，成交售價、呎價均創屋苑新高。

陳志雲前助手562萬沽第一城頂層戶

此外，有前藝人趁市旺沽貨，由無綫前總經理陳志雲的前助手梁志昌（藝名寧進）持有的沙田第一城47座頂層連天台戶，最新以562萬元易手，以實用面積284方呎計，實呎19,789元。梁氏2018年1月以480萬元購入作投資，近日有意換貨，早前以558萬元放售，日前有兩組買家同時洽購，其中一組買家搶高4萬元、以562萬元承接，梁氏持貨3年，帳面獲利82萬元或17%。

KENNEDY 38加推40伙 周三次輪銷售

新盤市場方面，繼天水圍Wetland Seasons Bay第2期後，新地（0016）本月再度推售全新盤，屬與恒地（0012）及會德豐合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，昨日首輪銷售推出130伙，並售出104伙或80%，其中1房戶已悉數售出。發展商即日加推價單第4號共40伙，全為1房間隔，其中2伙為特色戶，折實平均實呎為28,988元。

發展商同步公布銷售安排第2號，將於本周三（11月24日）進行次輪推共40伙，買家可購入1至2伙。

另南豐及豐資源旗下港島南區深水灣徑8號，最新推出第1座16樓B室招標，實用面積3641方呎，4套房間隔，並安排於本周三招標1小時。據招標文件顯示，買家可享有2個車位認購權，另單位每月管理費為4.83萬元。