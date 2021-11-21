老牌華資行東泰證券明年結束業務

資源投放資產管理等業務

該行對那些沒有現金或股份存放的帳戶，正着手處理並關閉帳戶。

翻查資料顯示，東泰證券自2003年起取得牌照並營運至今，李東海當年實行在傳統的港、歐貿易及特別是和意大利之間的貿易業務聯繫之外，另闢新業務線。

該行的業務更早已交由子女營運管理，現時只餘2名負責人員及4名出市代表。至於李東海的兒子前港交所（0388）獨立非執行董事李君豪，則早已淡出東泰證券管理，目前只專注東泰期貨及東泰投資管理的業務運作。東泰集團除了金融業務，亦涉及地產、貿易業務。

翻查港交所的資料顯示，今年續有中小證券行提出自願停止營業，由年初至剛過去的周五止，已有14宗個案提出自願停止營業，較著名的包括周生生證券。不過，在當中未見東泰證券因應結束業務刋發任何參與者及會員公告。