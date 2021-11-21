大摩：蘋果入局是元宇宙成功關鍵

資料來源：彭博社、華爾街日報

元宇宙基本上需要透過戴上虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）設備，以接入網絡世界，透過虛擬化身（Avatars）進入與現實世界平行的虛擬空間，與全球網民互動。當中涉及AR、VR、人工智能（AI）、5G通訊及可穿戴設備等技術。

大摩分析師休伯蒂（Katy Huberty）和伍德林（Erik Woodring）的報告指出，雖然Meta和Alphabet（美：GOOG）一直投資於VR和AR技術，以打開通向元宇宙的門戶，但只有蘋果入局，AR或VR的大規模市場應用才可望實現。

調查：35%受訪者優先選蘋果智能眼鏡

大摩的報告指出，這推測是根據一系列民調及業界的分析所得。民調機構Harris Poll在6月公布的調查顯示，尚未推出任何AR或VR產品的蘋果，擊敗Meta、Alphabet、三星（韓：005903）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT），成為消費者購買智能眼鏡的首選。多達35%的受訪者表示，會優先選擇蘋果的智能眼鏡產品。

儘管facebook將公司名稱改為Meta，突顯它是元宇宙的先行者，但大摩的分析認為，蘋果對新事物傾向「先等一會」的取態有其好處。大摩的報告指出，蘋果在進入新市場時採取耐心的態度，可讓其掌握更多信息，從而採取更有效的方法推動創新，令成功的機會增加。雖然蘋果在AR和VR硬件方面明顯缺席，但其後勁不容忽視。例如蘋果直至2007年才進入智能手機市場，較諾基亞（美：NOK）和黑莓（美：BB）晚得多，但蘋果的iPhone卻成為兩家公司的「剋星」。

在智能手表市場，蘋果也是後來居上。運動智能手表製造商Fitbit曾是行業龍頭。根據數據平台Statista的數據，在2014年首季，Fibit在全球智能穿戴設備的市場份額達到44.7%。但隨着蘋果的Apple Watch智能手表在2015年4月推出，Fibit的市場份額就節節敗退，到去年第三季，Fibit的市場份額已跌至2.6%，而蘋果則達到33.1%。分析師指出，蘋果就是靠等待、觀察，從其他公司的錯誤中學習，了解哪些顧客對可以上網的手表感到興趣，從而製造出滿足顧客需求的產品，主導了智能手表市場。

智能手機智能表均後來居上

大摩指出，蘋果公布了大量與AR、VR技術相關的專利，當中包括硬件、輸入機制及用戶界面等。大摩形容，蘋果的專利組合，開始與Apple Watch發布前類似。就在2014年，即Apple Watch發布前一年，蘋果為其新產品申請了大量專利，包括連接iPhone的技術、傳感器、計步器、低功耗藍牙等。大摩預計，蘋果將在2022年底或2023年初發布第一款AR產品，這將會是日常生活朝元宇宙邁進的重要一步。

料2030年AR及VR硬件市場達千億美元

這是否意味Meta等欠缺競爭力？這卻不一定。以亞馬遜為例，它在智能家居領域一直比蘋果優勝。一些已在AR、VR領域累積多年經驗的科技企業，仍有致勝機會。大摩預計到2030年，AR及VR相關設備硬件市場規模將達1000億美元，到2040年更將擴大至5000億美元。

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