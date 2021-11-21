環保運動鞋「天絲」製鞋面減鞋臭

本地運動鞋品牌LONO就一反傳統，聲言盡量使用最多的可降解材料來製造。品牌創辦人許智謙表示，首批推出的運動鞋的鞋面是以「天絲」（TENCEL）纖維織造。

「天絲」是從尤加利樹木漿提煉出來的纖維，具有類似棉的吸水性和親膚性，但強度又接近化學纖維，而且細菌相對較難在「天絲」上滋生，有助減少鞋臭。

中底加入海藻 減塑膠使用量

至於製造鞋墊的材料，亦並非一般的EVA軟膠。這種「改良版EVA」在生產過程中使用了蓖麻油來代替部分石油，鞋的中底亦減少塑膠使用量，部分改用海藻等植物物料。最下層的鞋底用天然橡膠製成。

LONO首批運動鞋每對零售價760元，只有一個款式，尺碼有36至46號，並有10多種顏色。消費者可以在該公司的網站（www.lonowear.com）以及位於南豐紗廠Techstyle內的快閃店購買。在12月8日或之前，快閃店更提供九折優惠，每對只賣684元。

明報記者 薛偉傑

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