揭開Disney Plus的內容營銷魔法

Disney Plus終於在香港推出，城中討論除了如何盡用6個用戶Profile，那套電影要一看再看，那套劇集伏味濃，我覺得作為廣告人也應該看看除了原有品牌價值外，Disney Plus用了那些營銷手法達致成功。

能夠倒數也是能力的表現

倒數推出產品服務，絕對不是什麼新點子，但能夠用得上也是能力的表現。因為品牌產品服務本身要夠注目夠吸引，倒數才能令人期待。很多時做營銷項目都匆匆忙忙，能夠趕及推出已抹一把汗，所以我是很欣賞能夠做到倒數的項目，Disney Plus推出前的倒數，不論是網上，或是街道上的電視屏幕，令整個營銷項目有足夠時間在市場熱身(Preheat)，這種策劃對Disney應該不是什麼大挑戰，因為拍電影從來都是數以年計。Marketers和老闆們，如果能有更好的計劃，就可以避免營銷計劃匆匆推出卻沒有到達頂峰就完結了。

循環再用的內容策略

Disney Plus作為媒體，內容當然是其強項。細心留意不少節目的宣傳都是特別剪輯的，而且一些特別的日子，例如11月18號米奇和米妮的生日，可以見到他們的社交媒體內容也刻意搜羅了經典圖片。推出前社交媒體的倒數也刻意經營剪輯，不得不佩服用上的心力。一個香港啟動慶典，除了足本首播，也剪輯成宣傳版，歌手版，精華版等等，一道菜多種食法。苦心製作的錄像內容，Repurposing能夠將成果最大化。品牌從以往的單純廣告到經營社交媒體內容，Marketers也「被迫」成了半個媒體，大概大家都學懂了一招半式不要太Hardsell，除此以外學懂「環保循環再用」也是一絕技。Disney的電影和片段當然不會播完就算，所以在Disney Plus的社交媒體上都會剪輯重用，或重新套用在特定的主題上，只要有好的敘事技巧就行。其實品牌在做社交媒體營銷時，除了一味追趕新主題，也應該發展長青(Evergreen)內容，這些內容不時可以「循環」推出。

建立屬於品牌的社群

我不想一面倒說迪士尼的好話，其實Disney Plus的香港推出已經倒數了兩年，因為美國其實兩年前已經推出，香港的粉絲與我其實苦等久了。翻看歷史，在美國推出時Disney也很聰明地先在D23一個迪士尼死忠年度大會中推出，這個年度大會沒有大事宣傳年年爆滿，就是因為針對忠粉而設。選擇在這個年度大會先推出，有收市的保障，也能夠先有一班Ambassador幫忙造勢。說到底也是品牌建立社群(Community)的重要。其實冒起中的Discord和Facebook處處偏幫Facebook Group，Marketers也應該思考自己品牌的社群策略。當然說一個容易，要經營一個社群，可不是在品牌專頁中發兩個Post再在留言中互動般簡單。粉絲們期待長期真實的互動、內容和建立關係，這都會消耗不少營運的資源。話雖如此，其實品牌多年前也有組織一些Blogger活動，其實這不就是實體版的社群嗎。