鄭裕彤「御用經紀」 鼎珮購佐丹奴揚名

鼎珮創辦人莊天龍（圖）曾於匯豐、美林及高盛等多間外資投行工作，至2006年自立門戶創辦鼎珮。除了證券行業務外，亦從事不少私人股權投資項目，管理的數個投資基金，涉獵醫療、TMT、物業及可再生能源等，旗下亦擁有上市公司意達利（0720）、新礦資源（1231）等。

而令鼎珮開始為市場注目的，當數彤叔收購佐丹奴一役。據悉他在2011年開始透過鼎珮證券在市場低調掃入當時並無單一大股東的佐丹奴，再分批轉倉至周大福珠寶手上，從而令收購行動直至後期才正式曝光。至於鼎珮其後入主當時仍名為和記行的意達利，市傳亦因彤叔看中公司手上的法拉利內地代理權；至於新礦更是直接從鄭氏家族手上接手。

近年多次助恒大融資

不過，直至近年，鼎珮的名字更多是與恒大（3333）走在一起，除與恒大合作發展「恆大．睿峰」外，亦曾多次協助恒大在港融資，而在2016年萬科（2202）爭奪戰中，恒大高調加入戰團企圖取得萬科控制權，市傳不少「大DEE」富豪都有加入出力，當時鼎珮證券的萬科H股持倉亦見急增，被市場視為再助許家印之舉。